Pallanuoto, A1: la Check up Rari Nantes Salerno sfida Savona Match in programma sabato alle 14:00 alla Piscina Zanelli.

La quinta giornata di campionato della Check up Rari Nantes Salerno si terrà sabato 19 novembre 2022 alle ore 14:00 alla Piscina Zanelli. Dopo la vittoria contro la Distretti Ecologici Nuoto Roma di sabato 12 novembre giocata in campo neutro a Santa Maria Capua Vetere per la chiusura improvvisa della piscina di casa, la Rari ha dovuto affrontare l’emergenza piscina allenandosi tra la piscina Nicodemi e la piscina Scandone, ospiti del Circolo Canottieri Napoli. Alle difficoltà degli allenamenti si aggiungono 3 assenze importanti: il portiere Vassalo, il centroboa Pica, infortunatosi proprio durante l’ultimo incontro ed il difensore Carlo Sanges.

“Il Savona gioca una pallanuoto molto aggressiva ed organizzata. Si trovano attualmente a punteggio pieno. Noi vogliamo dire la nostra e giocarcela alla pari nonostante le tante difficoltà di questo periodo.” Le dichiarazioni di mister Matteo Citro.

“Sarà una partita molto intensa. Loro hanno un gioco molto forte e una difesa molto attrezzata. Loro hanno delle ottime individualità. Noi andremo lì per fare il nostro, è un passaggio che dobbiamo fare. Un campo sicuramente difficile quello della Zanelli. La partita dovrà partire tutta da una difesa forte e organizzata. Sono sicuro che sarà una bella partita.” Le parole del vice capitano, Gennaro Parrilli.