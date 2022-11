Pallanuoto, A1: la trasferta di Savona è amara per la Check-up RN Salerno Gli uomini di Citro pagano a caro prezzo il passaggio a vuoto nel secondo periodo.

Si è tenuta oggi presso la piscina C. Zanelli di Savona la quinta giornata di campionato della Check-up RN Salerno. La partita è terminata 14-10 per la Rari Nantes Savona.

Una settimana segnata dalle difficoltà causate dalla piscina Simone Vitale chiusa, costringendo i giallorossi ad allenarsi nella piscina Nicodemi, in spazi non adeguati ed alternare qualche ora di allenamento alla piscina Scandone di Napoli ospiti della Cannottieri.

Tre assenze di peso: il portiere Gabriele Vassallo ancora infortunato, il centroboa Pica infortunatosi durante la scorsa partita contro la Distretti Ecologici ed il difensore Sanges.

Sabato 26 novembre alle ore 18:00 sarà tempo di Check-up RN SALERNO vs Anzio Waterpolis, si attende il nullaosta dell’ente predisposto per poterla giocare alla Vitale dove in settimana sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria.



TABELLINO

RN SAVONA - CHECK-UP RN SALERNO 14-10 (2-3, 5-1, 3-2, 4-4)

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev, T. Cora, F. Panerai 2, V. Rizzo 3, A. Caldieri1, L. Bruni 3, E. Campopiano 2, M. Guidi 1, B. Durdic 2, G. Lanzoni, N. Da Rold All. Angelini

CHECK-UP RN SALERNO: Milione, M. Luongo 2, Esposito 1, Barela, Siani 1, Gallozzi, Tomasic, Gallo 1, Parrilli, Bertoli 1, Barroso 5, Maione, Taurisano All. Citro

Arbitri: Petronilli, D'antoni

Note: Uscito per limite di falli Cora (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 5/8 + 2 rigori e Salerno 2/10 + un rigore.