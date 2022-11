Pallamano, A1: esordio amaro per Ancona sulla panchina della Jomi Salerno Salernitane sconfitte 27-25 dalla Cassa Rurale Pontinia di Giovanni Nasta.

Nel big match dell’8^ giornata di campionato è arrivata la prima battuta d’arresto per la Jomi Salerno, reduce da un lungo stop dovuto alle gare di qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali 2023 e poi al successivo rinvio del match contro il Cellini Padova. Le salernitane

nella gara che valeva la vetta della classifica hanno incassato contro la Cassa Rurale Pontinia la prima sconfitta dopo sei vittorie ottenute in altrettante gare disputate. Esordio amaro per coach Francesco Ancona

che, questo sabato, per la prima volta, era alla guida tecnica di una compagine femminile. Al Palasport Marica Bianchi di Pontinia è andata in scena un match in linea con le attese della vigilia, gara vibrante e

senza risparmio di energie da una parte e dell’altra sin dalle battute iniziali della partita. È stata la Jomi Salerno ad aprire le marcature con la numero 14 Vladimira Bajciova, immediata la risposta delle laziali subito in rete con l’ex Suleiky Gomez. Primo tempo di grande equilibrio, continuo il botta e risposta tra le due compagini in campo guidate rispettivamente dalla cubana Gomez, fino allo scorso anno in forza alla

Jomi Salerno, e da Ramona Manojlovic (miglior marcatrice tra le salernitane), con la prima frazione chiusa in assoluta parità. Stessa trama anche nella fase iniziale del secondo tempo, ma con qualche errore

di troppo per le salernitane. Qualche palla persa ed errori difensivi nel corso della seconda frazione di gioco hanno consentito alle atlete di coach Nasta di prendere fiducia e, caricate anche dal pubblico di casa, allungare di due nei minuti conclusivi del match, chiuso sul

risultato di 27-25. La Jomi Salerno, che dovrà ancora recuperare una gara, è attualmente seconda in classifica con 12 punti, superata proprio da Pontinia ora a quota 14 punti. Le salernitane saranno nuovamente in

campo il prossimo sabato 26 novembre nella gara casalinga contro Mestrino.



Cassa Rurale Pontinia - Jomi Salerno 27 – 25 (14 – 14)



Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, D’Ambrosio, Podda (VK) 1, Francesconi, Conte 4, Colloredo 2, Sitzia, Cialei, Notarianni, Saranovic, Bassanese, Panayotova 3, Gomez Hernandez (K) 14, Crosta 3. All. Giovanni Nasta



Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando, Calzado De Toro 4, Squizziato, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler 3, Bajciova 1, Manojlovic 9, Napoletano (K) 2 Pereira, Lauretti Matos 1. All. Francesco Ancona



Arbitri: Passeri, Rinaldi