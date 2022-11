Rari Nantes Salerno, coach Citro: "Speriamo di tornare presto alla Vitale" Dopo il ko di Savona il tecnico ha analizzato il momento della sua squadra.

La sconfitta della Rari Nantes Salerno a Savona è figlia di un lungo passaggio a vuoto nel secondo quarto. Un 5-1 di parziale che spiega tante cose.

“Abbiamo approcciato bene la gara –spiega coach Citro-. Nel secondo parziale abbiamo avuto un passaggio a vuoto con diversi errori che ci sono costati cari. Siamo in crescita ma sono convinto che anche nelle difficili condizioni che avevamo potevamo fare meglio”.

Decisivi i troppi forfait, la speranza però è quella di recuperare tutti gli acciaccati per la prossima partita e soprattutto la possibilità di tornare ad allenarsi e a giocare alla Vitale. “Le tante assenze hanno dato la possibilità a diversi nostri giovani di avere ampio minutaggio. Spero che riavremo presto la piscina Vitale perché nelle condizioni in cui ci stiamo allenando è impensabile affrontare un campionato duro come questa serie A1".