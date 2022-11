Basket femminile: Salerno vince sul parquet di Sant'Antimo (58-72) Coach Russo: "È fondamentale il lavoro invisibile di squadra, staff e di chi è dietro le quinte"

La Nasce un Sorriso Salerno passa sul parquet della Partenope Sant'Antimo con il finale di 58-72. Lucchesini con 22 punti è la miglior realizzatrice per le granatine. Alla PSA non bastano i 27 di Scibelli. "È stata una vittoria importante contro una squadra competitiva e ben allenata. - ha spiegato il coach del Salerno Basket, Russo - Sapevamo di dover resistere per poi provare a prendere un break e forza dalla fase difensiva. L’inizio è stato su ritmi alti, in attacco abbiamo fatto quanto preparato ma in difesa non abbiamo avuto pazienza nell’applicazione del piano gara. Parlando nello spogliatoio e condividendo, parola chiave della partita, alla ripresa c’è stata più disciplina. Sono molto contento della prova, nel terzo e quarto periodo abbiamo subito solo 18 punti, le ragazze hanno percepito perfettamente il da farsi contro il gioco interno e le bocche da fuoco di Sant’Antimo. Complimenti a tutte per la capacità di sacrificarsi. Ognuna ha un compito preciso, non passi il messaggio che siano solo i punti realizzati che fanno vincere le partite: è fondamentale il lavoro invisibile di squadra, staff e di chi è dietro le quinte".

Il tabellino

Basket femminile - Serie B

Partenope Sant'Antimo - Nasce un Sorriso Salerno 58-72

Parziali progressivi: 21-21, 40-38, 53-58

Sant'Antimo: Farina 2, Scibelli 27, Visone 7, Cillo, Mozzi, Gentile, Panteva 9, Barra, Castronuovo 5, Fedele, Takrou 8. All. Scotto Di Luzio.

Salerno: Naddeo ne, Valerio 3, Orchi 15, Scala 2, Carosio 5, Blasi, Opacic 13, Diome 8, Lucchesini 22, Scolpini 4. All. Russo.

Arbitri: Santoro, Moriello.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket 92