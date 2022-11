Genea Lanzara, Sica: "Ci godiamo il momento e la vetta della classifica" Dopo la vittoria di Palermo il massimo dirigente pensa al match casalingo con Ragusa.

Non può che essere soddisfatto Domenica Sica, presidente della Genea Lanzara. I suoi ragazzi sono partiti benissimo e guidano il girone C del torneo di serie A2 a punteggio pieno. Nell’ultimo turno è arrivato un successo importante sul campo del Palermo nonostante le assenze di Avallone e Bellini. Punti importanti che danno anche ulteriore convinzione ad una squadra comunque molto giovane.

“Usciamo con due punti dall’ ostico campo di Palermo e questo è ciò che più conta – dichiara il Presidente Domenico Sica – conosciamo bene il valore di tutto il gruppo che, se da un lato non ha mostrato il miglior gioco possibile incappando in una giornata in chiaroscuro, dall’altro lato è stato capace di sopperire alle varie difficoltà, riuscendo a mantenere la calma e la serenità necessaria a volgere l’incontro in proprio favore”.

La vetta è il regalo più bello per l’ottima partenza. “Ci godiamo il momento, siamo saldamente in vetta alla classifica e, sotto la direzione del mister, il gruppo lavorerà in settimana per analizzare la gara e prepararsi all’ultimo match del girone di andata, a Salerno, contro Ragusa, fanalino di coda ma in netta crescita”.