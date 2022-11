Pallamano, A2: la Genea Lanzara vuole chiudere a punteggio pieno Ultima giornata del girone d'andata, alla Palumbo arriva il fanalino di coda Ragusa.

L’avvio è stato perfetto, ma per concludere al meglio il girone d’andata serve un altro successo. L’ultima giornata vedrà la Genea Lanzara affrontare il fanalino di coda Ragusa. La squadra di coach Manjlovic è pronta, ma in settimana il presidente Sica aveva alzato l’asticella dell’attenzione chiedendo di non prendere sottogamba l’avversario. Si gioca sabato alle 20:30 alla palestra Palumbo.

Il campionato, iniziato con un mese di ritardo rispetto agli altri gironi, non prevederà alcuna sosta, col girone di ritorno che prenderà il via già nel prossimo weekend quando capitan Milano e compagni faranno visita al Mascalucia.

Per chiudere questo splendido 2022, dove la squadra ha raggiunto ottimi risultati anche nella scorsa stagione sia con la prima squadra che con le giovanili, restano tre gli incontri: poi la chiusura della Regular Season il 28 gennaio per dare spazio alla conclusiva fase ad orologio tra febbraio e aprile.

“Archiviato il match di sabato scorso contro Palermo, chiusosi con la nostra vittoria, abbiamo affrontato questa settimana ancor più serenamente – ha spiegato il terzino della Genea Lanzara Alex Mendo– felici di aver difeso l’imbattibilità, di aver reagito ai momenti di difficoltà nella sfida in Sicilia e dimostrando soprattutto che, nonostante la nostra giovane età, possiamo competere ad alti livelli avendo tutte le carte in regola per giocarci ogni sfida sino alla fine. Qualcosa è andato bene, qualcosa no, eppure siamo stati capaci di far nostri i due punti e questo ci ha dato tanta fiducia ed ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi.

Per quanto riguarda, invece, la sfida casalinga contro Ragusa dobbiamo arrivare pronti, molto attenti a questo appuntamento senza guardare la posizione in classifica. E’ vero che i siciliani sono ultimi in classifica ma, come dico sempre, le partite si giocano sul campo e tra l’altro i nostri prossimi avversari, a differenza delle prime giornate di campionato, hanno recuperato alcuni giocatori e stanno esprimendosi meglio di giornata in giornata. Non vogliamo assolutamente farci mettere i bastoni tra le ruote,dunque dovremo essere concentrati al massimo e, con tranquillità e serenità, mostrare quello che sappiamo fare. Cercheremo a tutti i costi di guadagnare anche questi due punti e chiudere, da imbattuti, il girone di andata”.

La gara tra Genea Lanzara e Ragusa, diretta dai signori Fato e Guarini, andrà in scena Sabato 26 Novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.