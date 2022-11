Givova Scafati Basket - Unahotels Reggio Emilia, Stone: "Occorre fisicità" Logan: "Stiamo lavorando duramente per accelerare i tempi e rendere al meglio quanto prima"

Domenica, con palla a due alle 19, la Givova Scafati ospiterà la Unahotels Reggio Emilia alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per l'ottava giornata di Serie A, già decisiva in chiave salvezza per i gialloblu, ultimi in classifica. "Giorno per giorno stiamo lavorando per migliorare e capire il sistema di gioco del coach. - ha affermato il playmaker della Givova, Julyan Stone - Tutti noi siamo arrabbiati per le sconfitte che stanno arrivando, ma siamo anche convinti che il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno darà i suoi frutti, che speriamo di iniziare a raccogliere già domenica, quando affronteremo sul nostro parquet Reggio Emilia. É una squadra dotata di grande leadership in Cinciarini e giocatori esperti, che sanno come vincere partite anche a livello europeo. Noi dovremmo essere più fisici e aggressivi di loro in ogni fase della partita".

Logan: "Anche loro sono in un momento non facile"

"Stiamo ancora costruendo e imparando giorno dopo giorno cose nuove sul sistema di gioco del coach e su tutto ciò che ci chiede per poter avere successo in campo. - ha aggiunto il playmaker gialloblu, David Logan - Sembra quasi una sorta di pre-season per certi aspetti, ma stiamo lavorando duramente per accelerare i tempi e rendere al meglio quanto prima. Domenica affronteremo Reggio Emilia: ho visto un po' di partite dei nostri prossimi avversari ed anche loro sono in un momento non facile in campionato. Sarà una grande battaglia, che cercheremo di vincere".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969