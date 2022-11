Jomi Salerno, Ancona: "Contento della prestazione" Il neotecnico ha commentato positivamente la vittoria della squadra su Mestrino.

L’esordio con sconfitta non era andato giù a Francesco Ancona che a Salerno è arrivato per fare grandi cose. Un passo falso però può capitare e insegnare tante cose. La squadra, dopo una intensa settimana di lavoro, è tornata in campo stravincendo contro l’Alì-Best Espresso Mestrino per 31-20.

“Era importante fare risultato” ha spiegato Ancona. “Dopo la sconfitta contro Pontinia c’era stato un po' di tensione, ma positiva. Le ragazze sono state veramente brave, hanno messo in campo tutto fino all’ultimo secondo come io avevo chiesto, anche chi è subentrato alle prime scese in campo”.

Un match che ha dato messaggi importanti al tecnico. “Sono veramente contento di questa partita. Ora siamo già più preparati e pronti per affrontare le prossime gare - ha sottolineato – Se si entra in campo con la concentrazione giusta sicuramente poi si fa una buona prestazione. Quello che vogliamo è affrontare tutte le squadre con lo stesso atteggiamento, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso pensiamo alla partita di mercoledì che è una partita complicata, ma sono sicuro che se la affrontiamo con la giusta concentrazione faremo un’altra buona prestazione. Tre partite in otto giorni sono una buona occasione, perfette per provare di più i meccanismi di squadra; quindi, secondo me, arrivano in un momento per noi propizio”.