Givova Scafati Basket: vittoria chiave contro Reggio Emilia (61-59) Domenica altra sfida con punti pesanti in palio contro Treviso alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

La Givova Scafati vince contro la Unahotels Reggio Emilia (finale di 61-59) e conquista due punti preziosi in chiave salvezza. Con la vittoria ottenuta la squadra gialloblu non è più ultima da sola, ma raggiunge proprio gli emiliani a quota 4. Ora c'è un gruppo di cinque squadre all'ultimo posto con 2 vittorie e 6 sconfitte: Scafati, Reggio Emilia, la Nutribullet Treviso, la Tezenis Verona e la Pallacanestro Trieste. Domenica la Givova ospiterà la Nutribullet.

Caja: "Vittoria preziosa, ma testa subito al prossimo match"

"Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno messo grande cuore e tanta energia in campo, disputando una partita che abbiamo meritato di vincere, riuscendo a tenere la testa della sfida per quasi tutta la sua durata. - ha spiegato il coach della Givova, Attilio Caja - Ho visto grande impegno ed abnegazione in una partita che mi aspettavo fosse nervosa e tesa, cosa che si è rivelata nelle percentuali di tiro. Sono contento per il risultato, che ci sblocca e ci infonde fiducia. La giusta ricompensa anche per chi, come la famiglia Longobardi, ci è vicina ogni giorno e mette tutti noi nelle migliori condizioni possibili per lavorare bene. Siamo un gruppo molto compatto, oggi ne abbiamo dato una bella dimostrazione. Peccato che l’importanza della posta in palio non ci ha permesso di chiudere prima la partita, cosa che sarebbe stata realizzabile se solo avessimo tirato con percentuali leggermente più alte. Ora ci impegneremo per provare a vincere anche la gara di domenica prossima, che per noi sarebbe molto importante".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ottava Giornata

Givova Scafati - Unahotels Reggio Emilia 61-59

Parziali: 16-11, 16-18, 15-20, 14-10

Scafati: Stone 16, Lamb 3, Thompson 1, Caiazza ne, Pinkins 20, De Laurentiis 1, Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs 2, Monaldi ne, Tchintcharauli ne, Logan 2. All. Caja

R. Emilia: Anim 9, Reuvers 18, Cipolla, Strautins 10, Vitali ne, Stefanini, Cinciarini 13, Burjanadze, Olisevicius 3, Diouf 6. All. Menetti

Arbitri: Mazzoni, Borgioni, Valzani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969