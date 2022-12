Givova Scafati Basket: Renato Nicolai entra nello staff dirigenziale Il bolognese: "Sono molto felice di poter portare il mio contributo qui"

La Givova Scafati ha annunciato l'ingresso di Renato Nicolai nello staff dirigenziale con il ruolo di consulente esterno. Bolognese, classe '63, è reduce dall'avventura con il Basket Torino ed è stato l'amministratore delegato della Dinamo Sassari nella stagione 2018/2019, chiusa dai sardi con la vittoria in FIBA Europe Cup.

Il felsineo: "Impegno e dedizione al lavoro"

"Sono molto felice di poter portare il mio contributo qui a Scafati. Voglio ringraziare la proprietà per la fiducia accordata, che spero di ricambiare con l’impegno e la dedizione al lavoro che merita una società così ambiziosa ed organizzata. L'auspicio è di poter lavorare in gruppo con tutto il club per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà e dall'ambiente tutto, ma soprattutto spero di vedere quanto prima la Beta Ricambi Arena PalaMangano gremita e pulsante di passione".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969