Mercato Paganese: in sei rescindono il contratto Giornate di intenso lavoro per il ds Accardi

Mercato, non solo movimenti in entrata ma anche tanti giocatori ai saluti. La Paganese Calcio 1926 rende noto che in data odierna ha rescisso gli accordi con Demiro Pozzebon, Hemrick Nembot, Cosmin Oprean, Manuel Taveri, Lorenzo Scandurra e Chris Gueye ai quali augura le migliori fortune professionali e personali.