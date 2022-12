Givova Scafati Basket, Butjankovs: "Compagni e coach straordinari" L'ala grande lettone: "Spero di poter dare un contribuito importante al club"

Domenica, con palla a due alle 19.30, la Givova Scafati ospiterà la Nutribullet Treviso per la seconda gara consecutiva tra le mura amiche. I gialloblu andranno a caccia della continuità dopo la vittoria importantissima ottenuta contro la Unahotels Reggio Emilia. "Ho trovato a Scafati un bellissimo ambiente. - ha affermato l'ala grande della Givova, Artjoms Butjankovs - La società mi ha messo nelle migliori condizioni possibili per potermi ambientare facilmente, mettendomi a disposizione tutto ciò di cui avevo bisogno e facendomi sentire subito bene. Anche il clima è gradevole, molto più mite rispetto a quello di altri luoghi dove ho recentemente giocato".

Testa alla sfida contro la Nutribullet Treviso

"Mi trovo molto bene anche nello spogliatoio, dove ho trovato compagni straordinari. Stesso dicasi dell’allenatore, che già conoscevo dallo scorso anno e con cui ho sono subito entrato in sintonia. Spero di poter dare un contribuito importante al club per raggiungere gli obiettivi prefissati. Stiamo lavorando molto su noi stessi, ci stiamo focalizzando sui nostri equilibri e su come affrontare le gare in casa, a prescindere dall’avversario di turno, cercando di essere pronti e fare tutto quello che vuole il coach".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969