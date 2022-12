Givova Scafati Basket: seconda vittoria di fila, battuta Treviso 89-72 Caja: "Ringrazio anche lo staff medico, ha rimesso in sesto Butjankovs"

Secondo successo consecutivo per la Givova Scafati. La squadra gialloblu ha battuto la Nutribullet Treviso con il finale di 89-72, strappa altri due punti preziosi in chiave salvezza dopo quelli ottenuti contro la Unahotels Reggio Emilia e non è più ultima in classifica. Scafati vince con David Logan protagonista da 24 punti e che ha superato quota 3000 punti realizzati in Serie A.

Caja: "Monaldi? Lo apprezzo molto"

"Vi potrei dire di fare copia e incolla della conferenza stampa post gara della scorsa settimana, perché anche stavolta devo ringraziare i miei ragazzi per il grande lavoro fatto, per l’ottima difesa sui 40’, senza passaggi a vuoto. - ha spiegato il coach della Givova, Attilio Caja, nel post-gara - Siamo riusciti a fermare il loro contropiede e a recuperare parecchi possessi col buon lavoro difensivo. Abbiamo fatto anche un buon lavoro offensivo, grazie agli allenamenti settimanali disputati in un clima di maggior serenità per il successo della gara scorsa in cui abbiamo invece tirato con percentuali non ottimali in virtù dell’importanza della partita.

Sono contento per la società, che ci sta sempre vicino e ci mette nelle migliori condizioni possibili per lavorare, cosa che apprezziamo tantissimo e che cerchiamo di ricambiare dando il massimo con serietà e impegno. Un ringraziamento devo rivolgerlo anche allo staff medico che ha rimesso in sesto Butjankovs dopo un infortunio rimediato nell’allenamento di venerdì e allo stesso giocatore che è sceso regolarmente in campo e si è sacrificato molto, seppur imbottito di antidolorifici. Monaldi? Mi dispiace non potergli concedere lo spazio che merita, perché la sua serietà e le sue qualità meriterebbero più spazio: è un giocatore che apprezzo molto e sono certo che verranno partite in cui potrà essere maggiormente utilizzato".

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

Givova Scafati - Nutribullet Treviso 89-72

Parziali: 23-16, 25-28, 15-10, 26-18

Scafati: Stone 6, Lamb 16, Thompson 10, Caiazza ne, Pinkins 16, De Laurentiis 2, Rossato 4, Imbrò 7, Butjankovs 4, Monaldi ne, Tchintcharauli ne, Logan 24. All. Caja

Treviso: Banks 20, Iroegbu 4, Sarto ne, Zanelli 7, Jurkatamm, Vettori ne, Sorokas 11, Faggian ne, Cooke Jr. 8, Jantunen 1, Sokolowski 11, Simioni 10. All. Nicola

Arbitri: Sahin, Grigioni, Catani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969