Givova Scafati Basket, Imbrò: "Sarà un'emozione particolare sfidare la Virtus" Il playmaker: Servirà una partita consistente con tutti i dettagli da curare"

Tra la Givova Scafati e il tris in campionato ci sarà la Virtus Segafredo Bologna, capolista imbattuta dopo 9 turni di Serie A e impegnata in EuroLeague dopo aver vinto la EuroCup nella scorsa stagione. "Ci stiamo preparando al meglio per questa sfida complicata, contro un avversario fortissimo come la Virtus Bologna. - ha spiegato il playmaker della Givova, Matteo Imbrò, che sarà ex della sfida - Stiamo lavorando molto sui dettagli e sull’esecuzione dei giochi, così da poter assimilare al meglio quello che dovremo fare domenica sera al cospetto di una squadra ricca di talento, dotata di un organico profondo".

Il playmaker: "Affronteremo autentici fuoriclasse"

"Servirà una partita consistente, in cui dovremo curare ogni minimo dettaglio, consapevoli di dover prestare massima attenzione e concentrazione, perché potremo essere puniti in qualsiasi momento. - ha aggiunto Imbrò - Da ex della sfida, per me scendere in campo su quel parquet rivestirà una emozione particolare, anche perché affronteremo degli autentici fuoriclasse in una realtà dove si vive di basket e si respira basket".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969