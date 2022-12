Marocco in semifinale ai Mondiali, esplode la festa anche nel Salernitano Tanti tifosi sono scesi in strada Santa Cecilia di Eboli

Una storica qualificazione per il Marocco che, battendo il Portogallo per 1 a 0, accede alla semifinale ai Mondiali in Qatar. Ed è esplosa la festa, al triplice fischio, anche nel Salernitano, dove tanti marocchini, che da tempo vivono nel nostro Paese, sono scesi in strada.

La festa

A Santa Cecilia, nel Comune di Eboli, tanti tifosi hanno celebrato l'impresa. Bandiere, sciarpe, trombe per omaggiare la squadra guidata da Regragui, la prima nazionale africana a raggiungere una semifinale ai Mondiali. Un vero e proprio giorno di festa per il popolo marocchino, che ora sogna anche la finale.

Il corteo fino a Salerno

In serata il carosello africano è arrivato fino a Salerno: lungo le strade del centro, tra la curiosità e lo stupore divertito dei turisti, il corteo di auto con clacson e bandiere del Marocco ha sfilato anche sotto le Luci d'artista