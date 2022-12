Serie C: Gelbison, punto prezioso a Crotone (1-1) Allo "Scida" quarto pari consecutivo per la squadra di Vallo della Lucania

Punto d'oro nel cammino salvezza per la Gelbison: pari a Crotone con il finale di 1-1 nella diciottesima giornata del girone C di Serie C. La squadra di Vallo della Lucania va in vantaggio con Fornito al 52' e sogna la vittoria allo "Scida", ma Chiricò firma il pari al 25' della ripresa. La Gelbison tiene fino alla fine anche in inferiorità numerica (espulso Cargnelutti per doppia ammonizione) e strappa un punto prezioso, il quarto consecutivo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Crotone-Gelbison 1-1

Marcatori: 7’ st Fornito (G), 25’ st Chiricò (C)

Crotone (4-3-3): Dini; Calapai (41’ st Tumminello), Papini, Golemic, Mogos; Awua (1’ st Pannitteri), Carraro, Petriccione; Chiricò, Bernardotto (17’ st Gomez), Kargbo (1’ st Tribuzzi). All. Lerda. A disp. Branduani, Gattuso, Bove, Giron, Crialese, Vitale, Giannotti, Rojas, Panico

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante, Foresta (26’ st Kyeremateng), Uliano, Fornito (43’ st Savini), Onda (35’ st Marong); Sane (26’ st Graziani), De Sena (35’ st Papa), All. De Sanzo. A disp. Vitale, Mesisca, Paoloni, Citarella, Faella, Graziani

Arbitro: Caldera

Ammoniti: Mogos (C), D’Agostino (G)

Espulso: 32’ st Cargnelutti (G) per doppia ammonizione

Spettatori: 4.226