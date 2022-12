Givova Scafati Basket, Okoye: "A Brindisi dovremo attenerci al piano gara" L'ala piccola ha presentato il prossimo match dei gialloblu, in programma domani (ore 19.30)

Domani, con palla a due alle 19.30, la Givova Scafati sarà ospite dell'Happy Casa Brindisi per il dodicesimo turno del campionato di Serie A, ultima sfida del 2022 per i gialloblu. "Mi sono ambientato molto bene ed in fretta a Scafati. Lo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti coloro che lavorano con la squadra mi hanno aiutato a sentirmi accolto e hanno reso il mio adattamento confortevole. - ha spiegato l'ala piccola del club dell'Agro, Stan Okoye - Sono contento della mia inclusione: la squadra è composta da grandi professionisti che hanno fatto il massimo per aiutarmi a imparare rapidamente il sistema di gioco e farlo in una posizione in cui posso essere utile alla squadra. L’ho già fatto nelle prime esibizioni e voglio dare ancora il mio contributo, anche per provare a vincere a Brindisi, contro una buona squadra, costruita anche quest’anno per competere su alti livelli, sul cui campo è sempre difficile giocare".

"La chiave della sfida sarà quella di attenerci al piano partita, dobbiamo essere concentrati per 40 minuti in difesa e in attacco dobbiamo essere aggressivi nell’esecuzione, nel rispetto del nostro sistema. - ha aggiunto Okoye - Guardando le statistiche dei nostri prossimi avversari, posso dire che sono una squadra molto equilibrata".

