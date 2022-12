Basket Serie A: la Givova Scafati vince a Brindisi (71-75) e pensa alle Final 8 Quarta vittoria nelle ultime cinque gare: la squadra di Caja passa al PalaPentassuglia

La Givova Scafati conquista due punti importantissimi sul parquet dell'Happy Casa Brindisi con il risultato di 71-75 nella dodicesima giornata del campionato di Serie A. I gialloblu passano al PalaPentassuglia con Logan autore di 21 punti, coadiuvato da Okoye, Butjankovs e Stone in doppia cifra. La squadra di coach Caja è ora nel gruppo delle none in classifica, a -2 dalla Germani Brescia, ottava forza in A e con l'ultimo posto per le Final Eight di Coppa Italia. La Givova può sognare un posto per la competizione tricolore nelle ultime tre giornate del girone d'andata, ma intanto strappa una vittoria molto importante in chiave salvezza.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Happy Casa Brindisi - Givova Scafati 71-75

Parziali progressivi: 19-16, 29-31, 42-50

Brindisi: Etou 6, Burnell 9, Reed 10, Bowman 16, Mascolo 7, Mezzanotte 3, Riismaa 8, Bayehe, Perkins 12, Dixson ne, Bocevski ne, Guadalupi ne. All. Vitucci.

Scafati: Thompson 4, Okoye 15, Pinkins 10, Rossato 2, Imbrò, Butjankovs 12, Logan 21, Stone 11, Tchintcharauli ne, De Laurentiis ne, Caiazza ne. All. Caja.