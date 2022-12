Givova Scafati Basket: rescisso il contratto con Monaldi, ecco con chi giocherà Solo due minuti di impiego per il playmaker nelle ultime cinque giornate di campionato

Diego Monaldi non è più un giocatore della Givova Scafati. Con gli acquisti operati lungo il campionato dalla società gialloblu, il playmaker era ormai ai margini del progetto tecnico (solo due minuti di impiego nelle ultime cinque giornate di Serie A). Monaldi, leader nella promozione nel massimo campionato per la società dell'Agro, proseguirà la stagione ad Udine: è stato ingaggiato dall'APU Old Wild West, quarta in classifica nel girone rosso di Serie A2. Il club friulano ha inserito Monaldi salutando Fabio Mian, che si trasferisce proprio a Scafati.

La nota ufficiale del club gialloblu

"La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Diego Monaldi. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione. Diego Monaldi è stato uno degli indiscussi protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che pertanto gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, affinché sia foriera di ulteriori importanti risultati e traguardi".

Rescissione del contratto tra Udine e Mian

"L’Apu Old Wild West Udine comunica la rescissione per la stagione 2022-2023 del contratto con l’atleta Fabio Mian. La società ringrazia Fabio per l’impegno durante la sua esperienza a Udine e augura il meglio per il futuro professionale e personale del giocatore".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969