Basket, è la vigilia di Scafati-Napoli. Pinkins: "Sappiamo quanto vale il derby" La Givova è pronta a ospitare la Gevi. L'ala grande: "Risultati frutto del lavoro in allenamento"

Domani, con palla a due alle 20.45, sarà derby campano in Serie A tra la Givova Scafati e la Gevi Napoli. Ripartenza subito con un match molto atteso e che può garantire tanto negli equilibri stagionali delle due squadre. "I risultati del campo sono il frutto del lavoro che facciamo in allenamento. - ha affermato l'ala grande della Givova, Kruize Pinkins, per presentare il match - I successi delle ultime settimane sono la logica conseguenza di allenamenti svolti con grande impegno, serietà e dedizione, nei quali stiamo sempre più recependo i dettami del nostro allenatore e tra di noi stiamo migliorando l’intesa. Con la stessa abnegazione ci stiamo preparando al meglio al primo impegno del nuovo anno, in cui affronteremo sul nostro campo la Gevi Napoli, cercando di focalizzarci in maniera particolare sulle cose che dobbiamo fare e quindi pensando soprattutto a noi stessi, oltre a guardare in video sia le nostre precedenti partite che le ultime gare dei nostri prossimi avversari".

L'importanza della sfida della Beta Ricambi Arena - PalaMangano

"Sappiamo che la partita è importante e molto sentita dalle due tifoserie e dalle rispettive società, per cui stiamo cercando di prepararci al meglio. - ha aggiunto Pinkins - Conosco alcuni dei giocatori che affronteremo lunedì sera, ma ciò che maggiormente conterà è essere mentalmente dentro alla partita, a prescindere dal valore dell’avversario di turno. Sarebbe importante per noi avere il palazzetto pieno, perché la presenza massiccia dei nostri supporters potrebbe darci una importante spinta".