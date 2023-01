Gelbison, arriva Francofonte per rinforzare il centrocampo L'ex Gubbio già da domani a disposizione di De Sanzo

La Gelbison ha raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Francofonte.

È un centrocampista nato a Palermo classe 2001. Arriva dal Gubbio dove ha totalizzato 12 presenze.

Nasce calcisticamente nelle giovanili del Trapani per passare successivamente alla Juventus e poi alla Sampdoria. Vanta anche una presenza nella Nazionale italiana Under 15.

L’atleta da domani sarà a disposizione di Mister De Sanzo. La squadra prosegue gli allenamenti in vista della partita di sabato contro l’Avellino.