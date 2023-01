Basket, alle 19 Trieste-Scafati. Mian: "Fondamentale per la salvezza" L'ala piccola gialloblu sarà ex: "Ritroverò tante persone a cui sono legato"

Alle 19 sarà palla a due della sfida tra la Pallacanestro Trieste e la Givova Scafati. L'ala piccola gialloblu, Fabio Mian, ha presentato così il match: "Sono a Scafati da poco più di una settimana, ma ho notato subito grande entusiasmo e grande preparazione per le partite. - ha spiegato il cestista, che sarà ex di turno - C’è una grande cura da parte dello staff nel lavoro giornaliero e precisione nei dettagli. Penso che il ciclo di vittorie e il momento di forma della squadra sia dovuto proprio a questo lavoro minuzioso fatto in palestra giorno dopo giorno. Per questo sarà importante mantenere alta l’attenzione per la prossima sfida in un campo difficile e contro una squadra giovane, con talento soprattutto negli esterni come Davis, Gaines e Bartley, che ad oggi probabilmente ha raccolto meno di quello che merita in termini di punti in classifica".

L'ex del match: "Ritroverò tante persone a cui sono legato"

Sappiamo che la partita ha una grande importanza e non solo per proseguire il processo di crescita ed allungare la striscia di vittorie,ma anche perché è uno scontro diretto, fondamentale in chiave salvezza. Sarà sicuramente particolare per me giocare all’Allianz Dome e ritrovare tante persone a cui sono legato anche da rapporti personali, ma una volta sceso in campo l’unico pensiero sarà di essere pronto a dare il meglio per raggiungere il nostro obiettivo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969