Basket Serie A: Scafati ko a Trieste, ma resta in corsa per le Final Eight Ultimi 40 minuti: le ipotesi per l'ottavo e ultimo posto a disposizione per la Coppa Italia 2023

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet della Pallacanestro Trieste: giuliani vincenti con il risultato di 64-59 nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Gara dal punteggio basso con la vittoria di Trieste sui ragazzi di coach Attilio Caja. "Dal punto di vista offensivo abbiamo disputato una gara modesta perché i numeri dicono che non siamo stati brillanti e lo stesso vale anche dal punto di vista fisico. - ha spiegato il tecnico pavese nel post-gara - Con le energie disponibili siamo stati abbastanza attenti in difesa, compiendo uno sforzo encomiabile, ma in attacco non siamo stati all’altezza, con numerosi giocatori sotto al 30% di realizzazione. Al di là dei meriti dell’avversario, i loro 29 tiri liberi a dispetto dei nostri 11 costituiscono senza dubbio il dato che ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei locali. Per il resto, le percentuali di tiro tra noi e Trieste sono state pressoché simili".

Gialloblu in corsa per l'ultimo posto della Coppa Italia 2023

Sono qualificate per le Final Eight di Coppa Italia 2023, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio, l'EA7 Emporio Armani Milano, la Virtus Segafredo Bologna, la Bertram Tortona, la Dolomiti Energia Trentino, la Carpegna Prosciutto Pesaro, la Openjobmetis Varese e l'Umana Reyer Venezia. L'ultimo posto sarà deciso negli ultimi 40 minuti del girone d'andata con la Germani Brescia (quota 14), la Givova Scafati (12) e l'Happy Casa Brindisi (12).

La LegaBasket presenta le combinazioni

"Sarà della Germani Brescia in caso di vittoria a Verona. In caso di sconfitta di Brescia potrebbe invece esserci un arrivo a tre a quota 14 punti con Brescia, Scafati e una tra Sassari e Brindisi (a causa dello scontro diretto). La Germani si qualificherebbe in caso di arrivo a pari punti con Scafati e Sassari, mentre si qualificherebbe Scafati in caso di arrivo a tre con Givova, Happy Casa e Germani. Brescia ha gli scontri diretti a favore contro Scafati e Sassari, quindi in caso di arrivo a due sarebbe qualificata in tutti i casi tranne quello di arrivo a pari punti (14) con Brindisi, caso che qualificherebbe la Happy Casa".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quattordicesima Giornata

Pall. Trieste - Givova Scafati 64-59

Parziali: 15-15, 9-17, 15-12, 25-15

Trieste: Gaines 10, Pacher 2, Bossi ne, Davis 13, Spencer 3, Deangeli 7, Ruzzier 4, Campogrande, Vildera 4, Bartley 16, Lever 5. All. Legovich

Scafati: Stone 3, Thompson 11, Okoye 5, Mian 3, Pinkins 21, De Laurentiis ne, Cecchin ne, Rossato, Imbrò 3, Butjankovs, Tchintcharauli ne, Logan 13. All. Caja

Arbitri: Giovannetti, Bettini, Noce

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969