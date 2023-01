Gelbison, ecco il nuovo portiere: è Dario Anatrella Classe 2001, arriva dal Piacenza

Dario Anatrella è un nuovo portiere rossoblù. Un altro innesto di spessore. La società annuncia di aver chiuso l’accordo con il portiere classe 2001.

L’atleta è cresciuto tra i settori giovanili di Roma e Paganese. Arriva dal Piacenza, dove ha iniziato la sua esperienza tra i professionisti, dopo aver difeso nelle due precedenti stagioni la porta di Fidelis Andria e Cavese. Con entrambe le formazioni ha disputato i play off per la promozione in Serie C ed ha collezionato oltre 50 presenze in Serie D.

Anatrella al termine dello scorso campionato è stato eletto “Miglior Portiere” nell’ambito del “D Club 2022”, i riconoscimenti che la Lega Nazionale Dilettanti assegna ai migliori interpreti della stagione di Serie D.