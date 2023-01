Givova Scafati Basket, sfida con Pesaro e sogno Final Eight I gialloblu possono ancora puntare al pass per la Coppa Italia: incastro difficile, ma possibile

Alle 17, alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano, sarà palla a due tra la Givova Scafati e la Carpegna Prosciutto Pesaro: gara valida per la quindicesima giornata di Serie A e i gialloblu affronteranno i marchigiani con il sogno Final Eight di Coppa Italia. L'ultimo pass per la competizione tricolore è in palio con Scafati, la Germani Brescia e l'Happy Casa Brindisi a contenderselo.

Thompson: "Ripartiamo con i nostri tifosi"

"Siamo molto dispiaciuti ed arrabbiati per la sconfitta arrivata domenica scorsa a Trieste. - ha spiegato il centro della Givova, Trevor Thompson, alla vigilia - Siamo tornati ad allenarci in palestra con una gran voglia di lavorare e preparare al meglio la sfida casalinga di domenica prossima contro Pesaro. Lo staff tecnico sta facendo un gran lavoro di preparazione, ci è stato mostrato il video degli errori commessi a Trieste e tutti noi ci stiamo ponendo nelle migliori condizioni possibili per dare il massimo e provare ad imporci. Dei nostri prossimi avversari conosco alcuni giocatori, in particolare l’esterno Abdur-Rahkman ed il lungo Kravic, tra i più importanti e forti del roster pesarese. Spero che i tifosi possano rispondere presente così come hanno fatto nella partita contro Napoli, in cui ci hanno trasmesso una carica ed una energia straordinaria, aiutandoci a vincere in quel modo la sfida".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969