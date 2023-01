Givova Scafati Basket ko contro Pesaro: niente Final Eight per i gialloblu Squadra dell'Agro priva di Logan e battuta dai marchigiani. Caja: "Complimenti agli avversari"

Priva di David Logan, la Givova Scafati è stata superata dalla Carpegna Prosciutto Pesaro con il risultato di 69-81 nella quindicesima giornata del campionato di Serie A, ultima del girone d'andata. Il ko chiude i giochi in chiave Final Eight. L'ottavo pass, l'ultimo in palio, per la Coppa Italia, è della Germani Brescia.

Caja: "A ogni piccolo errore nostro arrivava il canestro avversario"

"Faccio i complimenti a Pesaro, che ha disputato una partita eccellente. - ha spiegato il coach della Givova, Attilio Caja - Abbiamo provato a stare in partita, partendo molto bene. Meglio ancora abbiamo fatto nel terzo quarto, ma un passaggio a vuoto nel secondo ed i primi minuti dell’ultimo ci sono costati la partita. Ogni piccolo errore nostro è coinciso con un canestro avversario. Con l’assenza di Logan si poteva pensare ad una partita già segnata, invece i ragazzi sono stati bravi, trovando buone soluzioni di gioco, ma ci è mancata qualcosa in fase di costruzione. Purtroppo alla fine siamo andati in difficoltà per l’assenza di Logan, ma ripartiamo comunque da qualche positiva prestazione dei singoli, come Mian, Pinkins e Okoye e da una prestazione comunque da salvare, il cui risultato è arrivato soprattutto per merito degli avversari che per demeriti nostri".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - Carpegna Prosciutto Pesaro 69-81

Parziali: 13-15, 18-26, 24-11, 14-29

Scafati: Stone 3, Thompson 4, Okoye 24, Caiazza ne, Mian 7, Pinkins 15, De Laurentiis ne, Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs, Tchintcharauli ne, Logan ne. All. Caja.

Pesaro: Kravic 9, Addur-Rahkman 12, Visconti 8, Moretti 6, Tambone 6, Stazzonelli, Gudmundsson 10, Charalampopoulos 15, Totè 4, Cheatham 11. All. Repesa.

Arbitri: Lanzarini, Galasso, Patti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969