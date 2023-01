Givova Scafati Basket: rescissione consensuale con Lamb Uscita dal roster gialloblu: ulteriore novità per la squadra dell'Agro

La Givova Scafati saluta Doron Lamb. Lo statunitense non è più un giocatore gialloblu. Nuova uscita dal roster del club dell'Agro: ulteriore novità per la squadra di coach Attilio Caja.

Il comunicato ufficiale del club

"La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta di nazionalità statunitense Doron Lamb. - si legge nella nota della società del patron Nello Longobardi - La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione in questi primi mesi della stagione agonistica in corso e contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969