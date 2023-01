Gelbison, rinforzo in attacco: dal Crotone ecco Tumminello Il classe 98, giovanili della Roma, arriva in prestito

Un innesto di spessore per la rosa rossoblù. La Gelbison comunica di aver raggiunto l'accordo con il Crotone per il trasferimento in prestito del calciatore Marco Tumminello. L’attaccante ha esordito in Serie A quando ancora non era maggiorenne.

Nato a Erice il 6 novembre 1998, è cresciuto nelle giovanili della Roma, arrivato nei Giovanissimi Nazionali dopo i primi calci all'ASD Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente fisicamente, ha esordito con la maglia giallorossa in Serie A nel 2016 giocando gli ultimi minuti del match con il ChievoVerona. Nella stagione e successiva con il Crotone, segna il suo primo gol in Serie A. Poi, negli anni successivi, Atalanta, Lecce, Pescara, Spal, Reggina e il ritorno a Crotone.

Le sue prima parole in rossoblù:

“Sono pronto a dare il mio contributo al progetto Gelbison. Sono onorato di indossare la maglia rossoblù. Sono certo che insieme costruiremo un importante percorso”.