Givova Scafati Basket, Nicolai: "Siamo una squadra vera, pronti per Tortona" Il dirigente gialloblu: "Se sapremo giocare da squadra, potrà davvero accadere di tutto"

È la vigilia di Bertram Tortona - Givova Scafati. Domani, con palla a due alle 19, si aprirà il girone di ritorno della squadra gialloblu, impegnata sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

Il dirigente Nicolai: "Bertram molto forte"

"Inizia la seconda parte della stagione e noi vogliamo dimostrare di essere una squadra ed una società che merita questo palcoscenico. - ha affermato il dirigente della Givova, Renato Nicolai - Stiamo lavorando sodo dentro e fuori al campo per confermare quanto di buono è stato fatto finora e migliorare dove è possibile. L’unica parola d’ordine è lavorare: gli acciacchi e gli infortuni fanno parte del gioco e non possono costituire alibi. Domenica affronteremo una squadra molto forte: non lo dico io, ma lo dicono i risultati, i numeri e l’organizzazione di Tortona, allenata da un tecnico bravo e preparato, che quest’anno ha completato con ottimi giocatori un buon impianto di organico già allestito per la passata stagione".

"Può accadere di tutto"

"Se a Macura, Cain e Daum aggiungi Harper e Christon e se il partente Mascolo lo sostituisci con Candi, allora capisci subito le altissime ambizioni del club. Sarà una gara dura, ma noi siamo una squadra vera e se sapremo giocare da squadra, potrà davvero accadere di tutto".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969