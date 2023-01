La Gelbison torna alla vittoria: 2-0 sulla Virtus Francavilla Il successo mancava dal 13 novembre: 3 punti preziosi in chiave salvezza

La vittoria mancava dal 13 novembre scorso, da 9 turni di campionato: la Gelbison ritrova il successo. I rossoblu hanno battuto la Virtus Francavilla con il finale di 2-0. Al "Guariglia" di Agropoli 0-0 all'intervallo, poi nella ripresa, all'ora di gioco, la Gelbison passa in vantaggio con il gol di Infantino. Al 66' arriva anche il raddoppio con Loreto e la squadra di De Sanzo controlla il margine fino alla fine. Vittoria per la Gelbison, preziosa in chiave salvezza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Gelbison - Virtus Francavilla Calcio 2-0

Marcatori: 17′ st Infantino, 22’ st Loreto

Gelbison: Anatrella, Onda (1’ st Correnti), Granata, Gilli, Graziani (37’ st Francofonte), Uliano, Infantino (29’ st Savini), De Sena, Fornito, Loreto, Nunziante (11’ st Tumminello). All. De Sanzo. A disp: Vitale, Bubacarr, Citarella, Faella

V. Francavilla: Avella, Idda, De Marino, Cardoselli (26’ st Maiorino), Di Marco (26’ st Macca), Patierno, Caporale, Pierno, Tchetchoua (33’ st Mastropietro), Mendes, Minelli (26’ st Risolo). All. Calabro. A disp: Milli, Romagnoli, Solcia, Ejesi, Carella, Yakubiv, Enyan

Arbitro: Madonia

Ammoniti: Nunziante, Gilli, Infantino (G), Mendes, Avella, Di Marco (V)

Recupero: 1’ pt, 4’ st