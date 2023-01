Basket, Serie A: Tortona-Scafati 79-74. Caja: "Siamo stati gagliardi" Il coach: "L'assenza di Logan ha sicuramente pesato nell'economia della partita"

La Bertram Tortona supera la Givova Scafati con il risultato di 79-74 nella sedicesima giornata di Serie A. I gialloblu ci provano, ma escono sconfitti dal parquet di Casale Monferrato: parziali di 21-13, 18-21, 26-17 e 14-23 con il tentativo di rimonta nel finale per la squadra dell'Agro.

Caja: "L'assenza di Logan pesa"

"La Bertram Yachts Tortona ha legittimato il successo per essere stata avanti per molto tempo. - ha spiegato il coach della Givova, Attilio Caja - Ma la mia squadra ha disputato una partita gagliarda. Siamo sempre rimasti in partita e nell’ultimo quarto siamo arrivati anche ad un solo canestro di distacco. Nel finale, pur avendo fatto in difesa buone cose, non siamo riusciti a concretizzare due attacchi consecutivi. Siamo comunque usciti dal campo con la consapevolezza di aver disputato una gara solida e consistente, nella quale abbiamo avuto buone risposte dai singoli. Su un campo difficile, contro una formazione di alto livello, non abbiamo affatto sfigurato, ce la siamo giocata e siamo rimasti in partita fino a pochi secondi dalla sirena. Nulla da recriminare per quello che hanno mostrato i miei ragazzi. Purtroppo l’assenza di un terminale offensivo importante come Logan ha sicuramente pesato nell’economia della partita, ma resta il buon atteggiamento dei miei ragazzi".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sedicesima Giornata

Bertram Tortona - Givova Scafati 79-74

Parziali: 21-13, 18-21, 26-17, 14-23

Tortona: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli 8, Filloy 17, Severini 3, Harper 7, Daum 6, Cain 4, Radosevic 5, Macura 11, Filoni ne. All. Ramondino.

Scafati: Stone 17, Thompson 6, Okoye 17, Mian 4, Pinkins 6, De Laurentiis ne, Morvillo ne, Rossato 12, Imbrò 10, Butjankovs 2, Tchintcharauli ne. All. Caja.

Arbitri: Mazzoni, Bartoli, Capotorto.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969