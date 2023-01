Givova Scafati Basket: ecco Clevin Hannah Il responsabile dell'area tecnica, Enrico Longobardi: "Non lasceremo nulla al caso"

Clevin Hannah è un nuovo giocatore della Givova Scafati. Il club gialloblu ha firmato l'ulteriore colpo di mercato e inserisce una nuova pedina in cabina di regia. Scafati si affida anche al playmaker statunitense-senegalese, classe '87, reduce dall'avventura a Fuenlabrada.

"L’acquisto di Hannah è per noi un’aggiunta di valore, non solo perché acquisiamo un altro trattatore di palla, ma anche perché ha la giusta dose di leadership, talento ed esperienza per aiutarci a raggiungere la salvezza. - ha spiegato il responsabile dell'area tecnica della Givova, Enrico Longobardi - Siamo sempre molto attenti al mercato e a cosa ci succede intorno, l’abbiamo ampiamente dimostrato sia in passato che adesso: non lasceremo nulla al caso nella nostra corsa per il mantenimento della serie A e usufruiremo di tutte le armi a nostra disposizione per arrivare a fine anno con l’obiettivo in tasca".

La scheda del giocatore

"È un playmaker con grande esperienza, sia europea che internazionale, avendo militato tanto per la nazionale senegalese quanto nelle principali competizioni e campionati europei. Dotato di ottima lettura delle situazioni di gioco, ha una buona mano dall’arco dei 6,75 metri ed una grande capacità di mandare a canestro i propri compagni.

Nato a Rochester, negli U. S. A., il 15 febbraio del 1987, è alto 178 cm per 71 kg di peso. Cresciuto cestisticamente tra il Paris Junior College ed il Chipola College, è con la maglia della squadra dell’università di Wichita State (nello stato del Kansas) ad affermarsi nella pallacanestro che conta (12 punti e 4,7 assist di media nella stagione 2009/2010). La prima esperienza europea risale alla stagione 2010/2011, nel corso della quale ha militato nel massimo campionato rumeno con il Perla Harghitei Miercurea Ciuc (21,2 punti e 6,2 assist di media). L’anno successivo (2011/2012) ha giocato nel massimo campionato finlandese con la maglia del Kauhajoen Karhu (18,3 punti e 4,5 assist di media).

Si è poi trasferito in Francia, giocando prima per l’ALM Evreux in seconda serie (16,8 punti e 5,3 assist di media) e poi per lo Sluc Nancy in ProA (10,3 punti e 4,3 assist di media). Si è quindi spostato quindi nella vicina Spagna (in massima serie) per indossare nel 2014/2015 la casacca della Joventut Badalona (10,2 punti e 2,4 assist di media) e nel 2015/2016 quella del Dominion Bilbao (12,3 punti e 3,5 assist di media in campionato; 12,4 punti e 3,6 assist di media in Eurocup). Nel 2016/2017 si è accasato prima in Turchia nelle fila del Demir Insaat Buyukcekmece (9,5 punti e 4 assist di media in campionato; 10,2 punti e 3,7 punti in FIBA Europe Cup) e poi in Lituania nelle fila del Lietuvos Rytas Vilnius (8 punti e 3,7 assist di media in campionato; 6,2 punti e 3 assist in Eurocup).

Dopo queste esperienze, è poi ritornato in Spagna, ove ha militato fino all’attualità per società di massima serie: nel 2017/2018 per l’Universidad Catolica de Murcia (12,8 punti e 4,2 assist di media in campionato; 12,2 punti e 4,4 assist di media in Champions League); nel 2018/2019 per Gran Canaria (11,6 punti e 4,5 assist di media in campionato; 9,3 punti e 3,7 assist di media in Eurolega); dal 2019 al 2022 per Andorra (ultimo anno: 12,2 punti e 3 assist di media in campionato; 11,6 punti e 3,7 assist di media in Eurocup, competizione nella quale è arrivato fino in semifinale); questa stagione ha iniziato infine il campionato con il Fuenlabrada (6,9 punti e 2,5 assist di media). Ha indossato invece la maglia della nazionale senegalese a partire dal 2016, con cui ha conquistato, nel 2017, il bronzo ai campionati africani".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969