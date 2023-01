Paganese, il match con l'Angri si gioca a Vallo della Lucania a porte chiuse Fischio d'inizio domenica alle 14.30

La LND ha comunicato che l’incontro Angri-Paganese di disputerà al “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania domenica 29 Gennaio ore 14:30 a porte chiuse, in relazione alla squalifica del campo della Società Angri.

Ogni Società puo’ far entrare nella struttura un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara.

Le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse, debbono rimanere rigorosamente chiuse e non puo’ essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.