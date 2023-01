Givova Scafati Basket, Stone: "Sarà divertente giocare da ex" "Non ho particolari emozioni, affrontiamo solo un'altra squadra da battere in qualsiasi modo"

Domani, con palla a due alle 20.30, la Givova Scafati ospiterà l'Umana Reyer Venezia alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Coach Attilio Caja ha ora 7 stranieri a disposizione e deciderà se far esordire l'ultimo acquisto, Clevin Hannah, con David Logan lanciato verso il recupero.

Il playmaker: "Non ho particolari emozioni"

"Siamo nella fase della stagione in cui la concentrazione e la preparazione mentale sono molto importanti per conseguire qualsiasi successo e sarà fondamentale anche contro il nostro prossimo avversario, la Reyer Venezia. - ha spiegato il playmaker della Givova, Julyan Stone, grande ex della sfida - Incontreremo una squadra di alto livello, con in organico molti giocatori affermati, il cui punto di riferimento è, secondo me,Jeff Brooks, perché fa tutte quelle piccole cose che portano al successo di una squadra. Anche se sono un ex della partita, onestamente non ho particolari emozioni: quello che ho imparato da Venezia è che questo è un lavoro semplice, ma le emozioni le ho lasciate alle mie spalle molto tempo fa. Sarà divertente giocare contro ragazzi come Brooks, Bramos, De Nicolao e soprattutto coach De Raffaele, ma non ho particolari emozioni: affrontiamo solo un'altra squadra da battere in qualsiasi modo".