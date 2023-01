Givova Scafati Basket: subito Hannah, battuta l'Umana Reyer Venezia (89-85) Coach Caja: "Grande partita contro una grande squadra"

La Givova Scafati firma due punti preziosi in chiave salvezza battendo l'Umana Reyer Venezia con il finale di 89-85 nella gara valida per il diciassettesimo turno di Serie A. Subito Clevin Hannah: 16 punti all'esordio per il playmaker con il turnover di coach Attilio Caja (fuori Artjoms Butjankovs con il ritorno di David Logan). Stan Okoye è il miglior realizzatore nel match con 25 punti.

Coach Caja: "Esordio vincente come accaduto con Okoye"

"Siamo contenti, devo fare i complimenti ai ragazzi, protagonisti di una grande partita contro una grande squadra. - ha spiegato il coach della Givova - Gli avversari hanno disputato un’ottima a partita e lo dicono i numeri, come il 48% da tre punti. Abbiamo vinto per merito nostro e non per demerito degli avversari. Abbiamo giocato i palloni importanti nel modo giusto. Anche quando siamo stati sotto nel punteggio, siamo stati bravi a ricucire lo strappo e a risalire, facendo bene anche in difesa. I ragazzi meritavano questa vittoria per il lavoro svolto in allenamento durante la settimana. Guardiamo avanti con grande serenità e fiducia. L’inserimento di Hannah ed il recupero di Logan sono stati importanti, così come la prova offerta da Pinkins come 5 e da Okoye come 4. - ha aggiunto Caja - Sono soddisfatto per il patron Nello Longobardi, che ci ha permesso di prendere giocatori importanti come Okoye e Hannah, che nella gara d’esordio ci hanno regalato due importanti successi. Noi diamo il massimo e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio: se il pubblico ha gradito lo spettacolo, noi ne siamo felici".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciassettesima Giornata

Givova Scafati - Umana Reyer Venezia 89-85

Parziali: 19-23; 25-17; 20-23; 25-22

Scafati: Stone 4, Okoye 25, Caiazza ne, Mian, Hannah 16, Pinkins 18, De Laurentiis ne, Rossato 15, Imbrò, Thompson 4, Tchintcharauli ne, Logan 7. All. Caja.

Venezia: Spissu 11, Tessitori 4, Parks 16, Freeman 2, Bramos 9, Moraschini ne, De Nicolao, Granger 13, Chillo ne, Brooks 2, Willis 10, Watt 18. All. De Raffaele.

Arbitri: Martolini, Bettini, Valzani.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969