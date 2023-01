Pari tra il Taranto e la Gelbison (0-0), ma la società ionica presenta ricorso Il tabellino di un match che vivrà una fase successiva: non è terminata con il triplice fischio

Pari a reti bianche tra il Taranto e la Gelbison (0-0) nella gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, ma il club ionico presenterà ricorso e, di fatto, il risultato non sarà omologato: reclamo del Taranto per la posizione di un calciatore della Gelbison, che all'atto del riconoscimento avrebbe presentato solo una copia del documento di identità e non l'originale o la copia vidimata come previsto dall'articolo 71 delle NOIF. È attesa, quindi, per l'evoluzione del caso e per le decisioni che saranno prese nelle prossime ore.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Taranto-Gelbison 0-0

Taranto (3-5-2): Vannucchi, Evangelisti, Antonini, Manetta (1′ st Provenzano), Mastromonaco, Crecco (1′ st Formiconi), Labriola, Romano (37′ pt Semprini), Ferrara, Bifulco (1′ st Rossetti), Tommasini (40′ st La Monica). All. Capuano. A disp. Loliva, Caputo, Diaby, Citarella, Sciacca, Mazza, Cannolicchio

Gelbison (3-4-1-2): Anatrella, Granata, Cargnelutti, Loreto, Nunziante (20′ st Savini), Fornito, Uliano (20′ st Papa), Correnti, De Sena, Infantino (1′ st Graziani), Tumminello (48′ st Marong). All. De Sanzo. A disp. Vitale, Onda, Sane, Faella, Francofonte

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Antonini (T), Cargnelutti (G), Granata (G), Provenzano (T)

Espulso: Papa (G)

Angoli: 6-2

Recupero: 2′ pt, 4′ st.