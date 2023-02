Basket Serie A: Gevi Napoli - Givova Scafati 71-69. Caja: "Gara dai due volti" Il commento del coach gialloblu dopo il derby vinto dagli azzurri

Il secondo derby stagionale è della Gevi Napoli: battuta la Givova Scafati con il finale di 71-69 nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. "È stata una partita combattuta, nella quale abbiamo avuto noi il dominio nel primo tempo e gli avversari nel secondo. - ha spiegato il coach gialloblu, Attilio Caja - Alla fine, dopo aver recuperato il passivo subìto tra la fine del terzo ed il quarto periodo, non siamo però andati a segno nelle giocate decisive".

I numeri del match

"Alla fine del primo tempo, le percentuali da tre punti erano basse, pari a 17 per cento per loro e 18 per cento per noi. A fine partita invece Napoli ha chiuso col 36 e noi col 17: non c’è tanto da fare filosofia, perché alla fine la differenza l’hanno fatta le percentuali di tiro. - ha aggiunto Caja - Neppure i tiri aperti ci sono entrati, mentre gli avversari hanno sempre segnato. Ne sarebbe bastato uno solo di canestro per avere un risultato diverso. La lettura della partita alla fine è tutta qui".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Gevi Napoli - Givova Scafati 71-69

Parziali: 9-16, 19-16, 17-12, 26-25

Napoli: Zerini, Howard 5, Young 9, Michineau 21, Dellostro ne, Matera ne, Davis 11, Uglietti, Williams 10, Stewart 15, Zanotti, Sinagra ne. All. Pancotto

Scafati: Stone 3, Okoye 12, Caiazza ne, Mian 3, Hannah 6, Pinkins 17, De Laurentiis ne, Rossato 2, Imbrò, Thompson 16, Tchintcharauli ne, Logan 10. All. Caja

Arbitri: Begnis, Bartoli, Marziali

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969