Feldi Eboli cinica e compatta, travolto il Petrarca Padova La squadra di coach Samperi domina il match e può preparare la semifinale di Coppa Divisione.

La Feldi Eboli porta a casa i tre punti alla Sky Arena di Aversa contro il Petrarca Padova. Le volpi nonostante l’assenza di Luizinho, capocannoniere del campionato e trascinatore dei rossoblù in questi mesi, si impongono per 4-0 in un match inizialmente equilibrato. I ragazzi di Salvo Samperi con una prestazione di grande carattere e compattezza portano a casa l’intera posta e rafforzano il terzo posto in classifica.

ULTIMO SECONDO – Dal Cin, Calderolli, Fantecele, Selucio, Guilhermao lo starting five di mister Salvo Samperi. Fiuza, Fellipe Mello, Parrel, Victor Mello, Foglia le scelte di mister Giampaolo. E’ il Padova a partire con maggiore veemenza, con l’occasione più ghiotta che capita dopo 5 minuti sui piedi di Parrel che colpisce il palo. La reazione della Feldi è affidata al redivivo Restaino che si rende pericoloso con una gran conclusione. Le due squadre difendono molto bene e il risultato è una gara molto equilibrata e abbottonata. A 7 dalla fine da azione di calcio d’angolo Guilhermao ha l’occasione per portare la Feldi in vantaggio, ma anche lui viene fermato dal palo. Dall’altra parte Foglia negli ultimi minuti ha un’occasione colossale ma fallisce clamorosamente. Non sbaglia invece Calderolli che all’ultimo secondo sblocca la gara. Le volpi recuperano palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo avversario e si rendono protagoniste di un contropiede letale portato avanti da Guilhermao che serve l’assist al numero 11 delle volpi, freddo e cinico sotto porta nel battere Fiuza. Si va all’intervallo sull’1-0.

COMPATEZZA – In apertura di ripresa ci prova subito Parrel, poco dopo occasione per Molaro ma è sempre attento Dalcin. Time out per Samperi che striglia i suoi, colpevoli di concedere troppo agli avversari. La Feldi si sistema meglio e resiste al forcing avversario con grande equilibrio sfruttando al meglio le proprie occasioni. A metà secondo tempo, Venancio ha un po’ di spazio e ne approfitta per lasciar partire un gran tiro che, complice anche qualche deviazione, batte Fiuza per seconda volta. E’ 2-0 per le volpi. Se la Feldi realizza il secondo gol, dopo pochi secondi il Padova centra il secondo palo della sua gara con Benlamrabet. A 5 minuti dalla fine portiere di movimento per il Petrarca e l’occasione più ghiotta riesce a crearla con Kakà che centra il terzo palo della serata per i patavini. Ad andare ancora in rete è invece la Feldi, che con Guilhermao e Venancio fa 4-0 sfruttando il buco lasciato dal portiere di movimento avversario. Finisce così, una prova da grande squadra, matura e consapevole dei propri mezzi, per le volpi di Samperi.

Ora per la compagine ebolitana ci sarà la semifinale di Coppa della Divisione, un derby contro il Real San Giuseppe che sancirà chi delle due squadre campane accederà per la prima volta alla finale della competizione.

FELDI EBOLI-PETRARCA 4-0 (1-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Calderolli, Fantecele, Selucio, Guilhermao, Venancio, Vavà, Caponigro, Restaino, Marotta, Di Stanio, Pasculli. All. Samperi

PETRARCA: Fiuza, Fellipe Mello, Parrel, Victor Mello, Foglia, Molaro, Mazzucato, Kakà, Benlamrabet, Milani, Bastini, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 19’59” p.t. Calderolli (F), 10’04” s.t. Venancio (F), 18’44” Guilhermao (F), 19’31” Venancio (F)

AMMONITI: Foglia (P), Vavà (F), Molaro (P), Victor Mello (P)

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Andrea Seminara (Tivoli), Pasquale Crocifoglio (Napoli) CRONO: Emilio Romano (Napoli)