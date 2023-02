Il derby campano boccia la Feldi Eboli e promuove il Real San Giuseppe Al PalaCoscioni di Nocera la semifinale di Coppa della Divisione si è decisa ai rigori.

Sarà Real San Giuseppe contro L84 la finale di Coppa della Divisione – Trofeo Emilia Romagna. Le volpi, al PalaCoscioni di Nocera, non riescono ad avere la meglio nel combattutissimo derby contro il Real San Giuseppe, finito 8–7 dopo i calci di rigore ( 4-4 d.t.s.). I rossoblù hanno avuto più di un’occasione per chiudere il match nei tempi regolamentari ma gli avversari, rimasti sempre in partita, alla fine hanno avuto la meglio. Decisivi dal dischetto gli errori di Vavà e Caponigro.

GUILHERWOW! – Dalcin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, il quintetto scelto da Salvo Samperi per il derby. Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, la risposta di mister Scarpitti. Feldi con la coperta corta, complici le assenze di Braga, Selucio e Baroni. La gara nella prima metà di tempo vive di continui capovolgimenti di fronte ma non si schioda dallo 0-0 nonostante le grandi occasioni costruite da Guilhermao per la Feldi Eboli e da Dian Luka e Igor per il Real San Giuseppe, ma su entrambi i lati del campo i rispettivi portieri, Dalcin e Bellobuono, si fanno trovare pronti e attenti. Una prima metà di tempo in cui le volpi spendono anche molti falli ed è Restaino a compiere il quinto fallo di squadra che mette le volpi al minuto 11 in una situazione scomoda. A complicare ulteriormente le cose per la Feldi è il vantaggio del Real San Giuseppe, che arriva proprio sulla punizione concessa per fallo di Restaino, a bucare Dalcin è Dian Luka che porta avanti i padroni di casa. Ma, proprio quando tutto sembra avverso ecco che Guilhermao decide di salire in cattedra e tenere la sua personalissima lezione di futsal. Il brasiliano, esattamente un minuto dopo la rete del Real, si inventa un gol clamoroso umiliando Igor: prima tiene botta sulla marcatura asfissiante del connazionale, poi lo supera con un tunnel e con freddezza non sbaglia dinanzi a Bellobuono piazzando con il destro il pallone alla sinistra del portiere, è 1-1. Poi, non contento della sua prodezza, il numero 10 delle volpi completa la rimonta. Tutto nasce da un altro errore di Igor che, pochi minuti dopo esser stato saltato da Guilhermao, si ritrova in fase offensiva e sottoporta ha l’occasione per il nuovo vantaggio Real ma centra il palo. Palla recuperata da Fantecele che si lancia in contropiede spalleggiato proprio da Guilhermao che riceve sotto porta l’assist del numero 14 e insacca ancora per la sua doppietta, è 2-1 Feldi. Il Real prova a reagire con un tiro di Galletto ma l’occasione arriva su tiro libero. Infatti la spada di Damocle del limite dei falli cade sulle volpi quando proprio Guilhermao commette l’ennesimo fallo. Limite superato. Dal dischetto si presenta l’ex Patias che non sbaglia e fa 2-2. Prima della sirena Venancio ha una grande occasione ma salva Bellobuono. Finisce in parità un primo tempo che nella seconda metà ha offerto un grandissimo spettacolo.

BOTTA E RISPOSTA – Nella ripresa dopo un prima fase di studio dove nessuna delle due compagini preferisce scoprirsi, è un’incursione di Caponigro a seminare panico nella difesa vesuviana con il numero 7 delle volpi fermato solo dal palo. Pochi minuti e lo stesso Caponigro da rimessa laterale pesca Calderolli in area, il numero 11 si gira e calcia ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Tiro deviato e calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner Luizinho si libera e riesce a trovare la conclusione, respinta da Bellobuono, ma che il numero 22 è pronto a ribadire in rete. La Feldi torna avanti, è 2-3. Dian Luka da una parte e Luizinho dall’altra creano altre ghiotte occasioni ma sempre attenti i due portieri. A quattro minuti dalla fine, mister Scarpitti sceglie Cesaroni come portiere di movimento per cercare il pareggio. Ad avere la chance di chiudere il match è ancora Guilhermao che sbaglia colpendo il palo e sciupando una grande occasione che avrebbe probabilmente chiuso il match. Il numero 10, “croce e delizia della serata per i rossoblù” come commenterebbe la storica voce che racconta le sfide delle volpi rossoblù. Infatti, la legge è sempre quella: gol mancato, gol subito. Passano pochi secondi dall’errore del brasiliano che Patias fa 3-3, doppietta anche per l’ex Feldi. A poco più di un minuto dalla fine, Guilhermao prova a farsi perdonare procurandosi un calcio di rigore. Dal dischetto va Venancio che non sbaglia e porta la Feldi ancora avanti. Neanche il tempo di festeggiare però, che la difesa rossoblù si fa cogliere subito impreparata e Dian Luka fa 4-4, siglando anche lui la sua doppietta personale. Saranno supplementari.

RIGORI FATALI – Nel primo extra time la più grande occasione è per il Real San Giuseppe con lo scatenato Dian Luka fermato prima da Dalcin e poi da Calderolli che salva sulla linea. Per la Feldi è Caponigro ad impensierire Bellobuono su calcio di punizione. Nel secondo tempo supplementare il Real gioca col portiere di movimento ma non cambia nulla. La finalista sarà decisa ai calci di rigore. L’unico precedente in Coppa della Divisione tra le due compagini risale al 2019, finì 3-3 dopo i tempi supplementari e ai rigori trionfò la Feldi. Stavolta purtroppo l’esito non è lo stesso, perché nonostante l’ingresso di Pasculli che para un rigore della serie, le volpi falliscono con Vavà e Caponigro.

Sfuma così, a un passo dall’ultimo atto, uno degli obiettivi stagionali della società del presidente Di Domenico. Una sconfitta che dovrà servire come lezione, per capire gli errori e migliorare nei momenti decisivi delle gare che verranno in futuro e per non doversi ritrovare ad affrontare una lotteria come i rigori il cui esito è sempre imprevedibile. All’orizzonte ci sono però altre competizioni da portare avanti e finali più ambite da poter raggiungere.

REAL SAN GIUSEPPE-FELDI EBOLI 8-7 d.c.r. (4-4 s-t., 2-2 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, Ercolessi, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Salas, Fusco. All. Scarpitti

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Caponigro, Calderolli, Fantecele, Restaino, Sansone, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 11’19” p.t. Dian Luka (RSG), 12’20” Guilhermao (F), 13’35” Guilhermao (F), 18’58” t.l. Patias (RSG), 7’36” s.t. Luizinho (F), 18’06” Patias (RSG), 18’43” rig. Venancio (F), 19’02” Dian Luka (RSG)

SEQUENZA RIGORI: Venancio (F) gol, Dian Luka (RSG) gol, Guilhermao (F) gol, Patias (RSG) gol, Fantecele (F) gol, Santos (RSG) sbagliato, Vavà (F) sbagliato, Cesaroni (RSG) gol, Caponigro (F) sbagliato, Salas (RSG) gol

AMMONITI: Guilhermao (F), Calderolli (F), Restaino (F), Igor (RSG), Caponigro (F), Patias (RSG)

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Pozzobon (Treviso), CRONO: Emilio Romano (Nola)