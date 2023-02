La Feldi Eboli cade a Roma a pochi secondi dalla sirena Al PalaOlgiata le volpi di Salvo Samperi sono state beffate dall'Olimpus.

Non riesce alla Feldi Eboli l’aggancio in classifica all’Olimpus Roma. Al PalaOlgiata le volpi di Salvo Samperi soccombono per 3-2 contro i padroni di casa, nonostante la rimonta da 2-0 a 2-2, i rossoblù cadono a pochi secondi dalla fine e interrompono la striscia di risultati utili consecutivi.

Ducci, Marcelinho, Di Eugenio, Rafinha, Joselito, le scelte di mister D’Orto. Dalcin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Selucio, il quintetto con cui mister Salvo Samperi si presenta nella capitale. Volpi in campo con maglia color oro ma a luccicare nei primi minuti sono i padroni di casa che vanno in vantaggio con Marcelinho, un diagonale sporco che Dalcin non riesce a trattenere. La Feldi prova a reagire ma a trovare ancora la rete è l’Olimpus che a metà primo tempo va sul doppio vantaggio con Joselito. I rossoblù ci provano soprattutto con Fantecele e Guilhermao ma il primo tempo termina con i padroni di casa sul 2-0.

Nella ripresa le volpi entrano in campo con un piglio totalmente diverso, decise a recuperare il match. Infatti, passano pochi minuti e Selucio accorcia le distanze riportando gli ospiti in gara. L’Olimpus non ci sta e Cutrupi si rende pericoloso in più di un’occasione. La Feldi Eboli continua a spingere con grande veemenza creando svariate occasioni e riuscendo a trovare finalmente la rete del pareggio con Guilhermao che a meno di tre minuti dalla fine riporta la gara in equilibrio. Ma, proprio quando il match sembra destinato a concludersi in parità, una palla persa in uscita dalla Feldi Eboli spiana la strada al contropiede dei padroni di casa che con Marcelinho trovano il gol che vale la vittoria.

Una sconfitta amara dopo una grande rimonta, che fa seguito all’eliminazione dalla Coppa della Divisione. Per le volpi ora ci sarà qualche giorno per riordinare le idee e martedì si tornerà già in campo per l’importantissimo match di Coppa Italia contro il Meta Catania. In palio le Final Four della competizione, un appuntamento da non fallire.

OLIMPUS ROMA-FELDI EBOLI 3-2 (2-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Marcelinho, Di Eugenio, Rafinha, Joselito, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Seferi, Humberto, Isgrò, Sacon, Cerulli. All. D’Orto

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Selucio, Braga, Fantecele, Luizinho, Baroni, Restaino, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 3’58” p.t. Marcelinho (O), 10’39” Joselito (O), 3’16” s.t. Selucio (F), 17’25” Guilhermao (F), 19’58” Marcelinho (O)

AMMONITI: Cutrupi (O), Isgrò (O), Rafinha (O), Humberto (O), Braga (F), Schininà (O), Guilhermao (F), Marcelinho (O)

ARBITRI: Martina Piccolo (Padova), Antonio Dimundo (Molfetta) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)