Givova Scafati Basket ko con Trento: la Dolomiti Energia vince 74-79 Coach Caja: "Ci sono serie riflessioni ora da fare, per capire gli errori commessi e cosa fare"

Sconfitta casalinga per la Givova Scafati: la Dolomiti Energia Trentino passa alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il risultato di 74-79 nella diciannovesima giornata di Serie A. "È stata brutta sconfitta, nonostante un primo tempo positivo ed un vantaggio importante nell’ultimo quarto, che però non siamo riusciti a tenere. - ha spiegato il coach gialloblu, Attilio Caja - Ci sono serie riflessioni ora da fare, per capire gli errori commessi e cosa fare per rimediare, perché questa non è una sconfitta che possiamo archiviare semplicemente. Avevamo l’inerzia della gara, ma poi abbiamo smesso di fare tutte quelle buone cose che ci avevano permesso di ottenere quel vantaggio, non difendendo e non passandoci più la palla in attacco. A mente fredda faremo tutte le opportune valutazioni".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciannovesima Giornata

Givova Scafati - Dolomiti Energia Trentino 74-79

Parziali: 19-19, 14-13, 23-23, 18-24

Scafati: Stone 11, Okoye 2, Caiazza ne, Mian, Hannah 8, Pinkins 10, De Laurentiis ne, Rossato 8, Imbrò, Thompson 13, Tchintcharauli ne, Logan 22. All. Caja.

Trento: Conti 8, Spagnolo 15, Forray 6, Floccadori 9, Udom 4, Crawford 4, Ladurner 2, Grazulis 17, Atkins 11, Lockett 3. All. Molin.

Arbitri: Borgioni, Quarta, Catani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969