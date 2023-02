Givova Scafati Basket: coach Caja si è dimesso La nota della società gialloblu, che accetta le dimissioni "seppur con rammarico e dispiacere"

Attilio Caja non è più l'allenatore della Givova Scafati. Il coach pavese si è dimesso dal ruolo di head coach "per motivi personali", come presentato dalla società dell'Agro nella nota ufficiale in cui ha anche aggiunto di aver accettato le dimissioni con rammarico e dispiacere per la decisione presa dal tecnico, che aveva preso il posto dell'esonerato Alessandro Rossi il 9 novembre scorso sfiorando il pass per la partecipazione alla Coppa Italia e tenendola fuori dalla zona rossa. Scafati è attualmente terzultima in classifica con la Gevi Napoli e la Germani Brescia. Ora è attesa per la scelta della Givova, che dovrà definire l'arrivo di un nuovo capo allenatore per la prima squadra.

Il comunicato ufficiale

"Coach Attilio Caja ha comunicato alla società la sua decisione di dimettersi dal ruolo di capo allenatore, per motivi personali. La società, seppur con rammarico e dispiacere, accetta le dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".