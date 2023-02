Feldi Eboli alle Final Four di Coppa Italia Battuto 7-1 il Meta Catania e qualificazione conquistata con una bella prova che dà fiducia.

La Feldi Eboli rialza la testa e si qualifica alle Final Four di Coppa Italia 2023, che si disputeranno il prossimo 25 e 26 marzo al PalaVesuvio di Napoli. Le volpi surclassano per 7-1 il Meta Catania in una partita senza storia e in cui gli ospiti si lasciano andare spesso ad interventi per niente delicati, per usare un eufemismo, che fanno fioccare i cartellini. Nel giorno dell’amore ci pensano i tifosi del Palasele a trasmettere tutto il loro affetto ai ragazzi cari al presidente Gaetano Di Domenico.

Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho il quintetto di Salvo Samperi. Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, le scelte di mister Tarantino. Le volpi partono subito forte e passano in vantaggio con Guilhermao che segna di forza resistendo alla carica del difensore avversario. Poi il brasiliano serve involontariamente l’assist a Luizinho per il 2-0 delle volpi, infatti il numero 10 viene colpito da un tiro di Venancio e la palla finisce al numero 22 che non sbaglia. Gli avversari iniziano ad innervosirsi e colpiscono spesso duramente i calcettisti della Feldi Eboli. Nel finale di primo tempo però le volpi trovano il terzo gol con Venancio, che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Negli ultimi secondi si rende protagonista anche Caponigro che centra il palo dopo una grande azione personale.

In apertura di ripresa è ancora Guilhermao ad iscriversi al tabellino dei marcatori, siglando di testa la sua doppietta personale e calando il poker per le volpi. L’orgoglio del Catania viene fuori a metà ripresa quando Pulvirenti, tra i più nervosi in campo tanto da colpire spesso i tabelloni pubblicitari, riesce a trovare il gol della bandiera. Neanche il tempo di pensare ad una rimonta per i siciliani che Fantecele si mette in proprio, parte dalla sua area e salta tutta la difesa etnea siglando una rete da applausi, è 5-1. Qui Pulvirenti perde definitivamente la testa e nell’arco di qualche secondo prima viene ammonito per un brutto fallo e poi espulso per proteste. La Feldi ne approfitta e trova anche la sesta rete con il primo gol in maglia rossoblù per Decio Restaino. Nel finale Calderolli mette la ciliegina sulla torta in una serata perfetta, chiudendo il match sul 7-1 approfittando degli spazi lasciati dagli avversari.

Dopo due sconfitte la Feldi Eboli rialza la testa e si iscrive al quartetto di squadre che si giocheranno la Coppa Italia Futsal 2023. Una vittoria ampia che dimostra come le precedenti battute d’arresto siano state solo un incidente di percorso e la squadra è più viva e in forma che mai. Ora le volpi torneranno in campo nel weekend, in programma la trasferta sul campo del Melilli.

FELDI EBOLI-META CATANIA 7-1 (3-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Caponigro, Calderolli, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Pasculli. All. Samperi

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Fontanella, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

MARCATORI: 1’20” p.t. Guilhermao (F), 10’52” Luizinho (F), 16’45” Venancio (F), 1’22” s.t. Guilhermao (F), 5’40” Pulvirenti (M), 8′ Fantecele (F), 9’52” Restaino (F), 15’48” Calderolli (F)

AMMONITI: Venancio (F), Guilhermao (F), Musumeci (M), Lutin (M), Luizinho (F), Spellanzon (M)

ESPULSI: al 8’54” del s.t. Pulvirenti (M)

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)