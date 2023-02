Roseto domina a Sala Consilina: Diesel Tecnica battuta 47-86 La Liofilchem vola via subito e corre verso il successo, blindato già al 20'

La Diesel Tecnica Sala Consilina subisce la qualità della Liofilchem Roseto, dominante sin dall'avvio e che blinda la vittoria già al 20'. Cinque uomini in doppia cifra per gli abruzzesi: controllo totale per gli ospiti nel match valido per la ventesima giornata del girone D di Serie B.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Diesel Tecnica Sala Consilina - Liofilchem Roseto 47-86

Parziali: 16-22, 15-29, 7-20, 9-15

Sala Consilina: Klacar 13 (4/7, 1/9), Misolic 10 (5/9, 0/0), Erkmaa 8 (1/8, 1/7), Cimminella 6 (3/6, 0/1), Anaekwe 5 (2/4, 0/0), Divac 3 (1/3, 0/2), Giunta 2 (1/4, 0/0), Miljkovic 0 (0/0, 0/5), Caloia, Grottola, Gaye, Schisa

Roseto: Santiangeli 15 (3/3, 3/5), Nikolic 13 (6/11, 0/0), Fiusco 12 (3/3, 2/5), Dincic 11 (4/6, 0/2), Amoroso 10 (1/1, 2/3), Zampogna 7 (0/1, 1/2), Morici 6 (1/5, 1/2), Seck 5 (2/2, 0/0), Natalini 4 (2/2, 0/2), Di Emidio 3 (0/0, 1/2)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Diesel Tecnica Sala Consilina