Givova Scafati Basket: ecco Alesso Rodriguez, pronto per la Next Gen Cup "Impegno e determinazione per i nostri colori": l'incontro con il patron Longobardi

La Givova Scafati Basket ha ufficializzato l'accordo con Stefano Alesso Rodriguez. Il lungo argentino, classe 2003, arriva in prestito dall'Unibasket Lanciano e sarà a disposizione per la Next Gen Cup. Da domani a domenica l'under 19 gialloblu sarà protagonista in Trentino per le ultime sfide della fase a gironi.

Il comunicato del club dell'Agro

"Annunciamo con soddisfazione l'arrivo in prestito del lungo argentino, classe 2003, Stefano Alesso Rodríguez, proveniente dall'Unibasket Lanciano, grazie ad una brillante operazione del Presidente dell' Academy Scafati Basket Luigi Cesarano. - si legge nella nota diffusa dalla Givova sui social - L'atleta farà parte dell'organico della nostra compagine under 19 ecc., con cui parteciperà alla Next Gen Cup, la competizione cestistica tra le selezioni giovanili maschili under 19 dei club militanti in serie A, che nei prossimi giorni (dal 23 al 26 febbraio) sarà impegnata in Trentino per le ultime quattro giornate della fase a gironi. Questa sera nella sala stampa della Beta Ricambi Arena Palamangano, il neo tesserato gialloblù ha incontrato il Patron Longobardi, assicurando massimo impegno e determinazione per i nostri colori".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969