L'EA7 Emporio Armani Milano batte la Givova Scafati (89-80) Coach Sacripanti: "Non siamo ancora una squadra con identità precisa per 40 minuti"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet dell'EA7 Emporio Armani Milano. Finale di 89-80 nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. "Non siamo ancora una squadra con una identità precisa per 40 minuti. Non poteva esserci squadra migliore di Milano, in grado di smascherare questa nostra evidente carenza. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti, nel post-gara - Questa contro Milano è stata una partita strana, in cui siamo stati discreti in attacco nei primi venti minuti, ma abbiamo concesso troppo nell’uno contro uno in difesa. Nella seconda parte di gara abbiamo migliorato l’agonismo difensivo, ma buttato 4 o 5 possessi in attacco che hanno aperto il campo agli avversari e permesso loro di prendere un buon margine di vantaggio. Quando abbiamo recuperato parte del passivo, abbiamo però avuto frenesia e buttato via dei palloni che invece avremmo dovuto giocare al limite dei 24 secondi: ci manca proprio questo tipo di lettura della partita, che è però di basilare importanza".

Esordio con spunti positivi per coach Sacripanti

"Non abbiamo mollato e tentato il recupero fino alla fine, allargando il campo, giocando molto col penetro e scarico, difendendo poi a tutto campo, anche se non è bastato, perché Milano è molto preparata ed ha una fisicità difficile da combattere. - ha aggiunto Sacripanti - Dovevamo essere più bravi a contenere il ritmo partita ed essere più attenti e concentrati in difesa nella prima parte di gara, in cui abbiamo concesso troppe cose facili. Ritorniamo a Scafati con la consapevolezza di aver giocato una buona pallacanestro per alcuni tratti della partita. Dobbiamo però aumentare i minuti in cui controllare il ritmo della gara. Mi ha fatto piacere vedere così tanti tifosi scafatesi sugli spalti, che non hanno mai smesso di incitarci: la loro presenza ed il loro sostegno è molto importante per la nostra corsa verso la salvezza".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

EA7 Emporio Armani Milano - Givova Scafati 89-80

Parziali: 26-21, 26-18, 25-12, 12-29

Milano: Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 9, Pangos 2, Tonut 12, Melli 14, Miccoli ne, Baron 20, Napier 6, Ricci 9, Baldasso, Alviti 6, Voigtmann 5. All. Messina

Scafati: Stone 8, Okoye 11, Morvillo ne, Mian, Hannah 12, Pinkins 9, De Laurentiis 6, Rossato 14, Imbrò 6, Thompson 4, Tchintcharauli ne, Logan 10. All. Sacripanti

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969