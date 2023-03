Scherma, CDM sciabola: Gregorio di bronzo nella prova a squadre Azzurre ko contro la Francia in semifinali ma vittoriose contro la Germania.

Dopo una prova individuale non esaltante con un diciottesimo posto che non era certamente l’obiettivo sperato, Rossella Gregorio si è rifatta nella gara a squadre. La tappa di Coppa del Mondo di sciabola ad Atene ha regalato al quartetto azzurro una splendida medaglia di bronzo e la certezza di essere tra le migliori squadre al mondo.

Il quartetto formato dalla campana Rossella Gregorio e completato da Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile, è partito come testa di serie numero 4 del tabellone. Avvio esaltante con le vittorie contro la Cina (45-37) e sulla Spagna (45-42) nei quarti di finale.

Le azzurre si sono fermate solo al cospetto della Francia che si è imposta per 45-36 guadagnandosi la finale. Gregorio e compagne sono tornate in pedana per giocarsi il bronzo contro la Germania riuscendo ad avere la meglio (45-40) e tornando ancora una volta sul podio. Risultato importante in vista di Mondiali e Olimpiadi che sono il grande obiettivo dopo i due quarti posti di Rio de Janeiro e Tokyo.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Atene, 5 marzo 2023



Finale

Francia b. Korea 45-29

Finale 3°/4°

ITALIA b. Germania 45-40

Semifinali

Francia b. ITALIA 45-36

Korea b. Germania 45-25

Quarti di finali

ITALIA b. Spagna 45-42

Tabellone da 16

ITALIA b. Cina 45-37

Classifica (25): 1. Francia, 2. Korea, 3. ITALIA, 4. Germania

ITALIA: Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile