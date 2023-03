Nuoto, ottimi risultati per la Check-Up Rari Nantes Salerno Al Meeting Città di Portici sono arrivati segnali positivi.

La squadra di nuoto agonistico della Check-Up Rari Nantes Salerno continua a ottenere ottimi risultati e segnali positivi, come dimostrato nel fine settimana al Meeting Città di Portici, ultima prova in calendario per la qualificazione ai campionati italiani in vasca corta.

Sono stati sei gli atleti impegnati e ognuno di loro ha dato il massimo per portare a casa prestazioni di alto livello. La giovane Pina Stanzione (2009) ha realizzato ancora una volta il suo personale best sui 50 stile, fermando il cronometro a 27.84, nonostante un timing non eccellente in partenza. Peluso Adele (2008) ha migliorato sensibilmente il suo best sui 100 farfalla, fermando il crono a 1.06.60 e dimostrando di avere grandi potenzialità nella doppia distanza. Emmanuel Bernardo (2007) è stato l'atleta di giornata, polverizzando il suo personale nei 200 dorso e fermando il crono a 2.08.47, una prestazione davvero interessante. Umberto Di Meo e Luca Iannaco nei 50 e 100 stile si sono confermati sui loro standard, ma servirà qualcosa in più nei prossimi weekend di gare per ottenere risultati migliori.

Il capitano Carmine Bernardo (2005) è stato un po' sottotono nella sua specialità, la farfalla, ma ha dimostrato comunque carattere e tenacia, lasciando il segno in chiusura di meeting con un ottimo 400 stile libero a 4.03.07. La squadra della Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno si avvicina con fiducia ai prossimi campionati di vasca corta in programma dal 13 al 17 Aprile 2023 a Riccione, continuando la preparazione sotto la supervisione di coach Arnaldo Stanzione.