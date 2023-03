Youth League U20: la Genea Lanzara continua a raccogliere successi Sica: "I ragazzi sono stati davvero encomiabili".

Si è conclusa nel migliore dei modi la terza fase della Youth League Under 20 per la Genea Lanzara. I salernitani di coach Nikola Manojlovic, in quel di Conversano, hanno ottenuto due preziosi successi contro Carpi e Monteprandone mantenendosi da imbattuta in vetta alla classifica del proprio raggruppamento.

Due gare ben interpretate e condotte dai giovani rossoblu i quali, seppur non ancora matematicamente, hanno concretizzato un importante slancio verso l’ ennesima qualificazione alle Finali Nazionali di categoria, quest’anno in programma a Chieti nel periodo 1-4 Giugno.

Senza dubbio la gara inaugurale contro Carpi ha avuto un sapore speciale per Manojlovic e compagni, trattandosi del remake della finale per la medaglia di bronzo della scorsa stagione, vinta poi proprio dalla Genea Lanzara. Anche in questa occasione i rossoblu hanno avuto la meglio contro la formazione emiliana tra l’altro, rispetto ad un anno fa, impreziosita dalla presenza del terzino Alex Coppola, tra i migliori marcatori della Serie A Gold. Ciò nonostante la Genea ha sfoderato una prestazione encomiabile, tanto è vero che dopo il vantaggio iniziale ed uno svantaggio poi arrivato a quattro segnature di scarto sul parziale di 8 – 12, i salernitani hanno ingranato le marce ed operato il controbreak che ha consentito agli stessi di portarsi negli spogliatoi sul 20-17. Nella ripresa nulla da fare per il Carpi: la Genea Lanzara è inarrestabile e, rete su rete, arriva addirittura al massimo vantaggio di quattordici segnature (37 – 24 al 50’ di gioco) grazie ad un ottimo gioco corale ben finalizzato, poi, in particolare dai terzini Manojlovic e Florio. Da segnalare l’ottima prova tra i pali del sedicenne Matteo Coppola, a tratti apparso insuperabile. La gara si chiude, così, sul finale di 41-31.

Anche la gara contro Monteprandone è ottimamente condotta dalla Genea Lanzara. I salernitani si portano subito avanti conducendo al 17’ di gioco sul 13 – 7, un tentativo di riavvicinamento dei marchigiani sul -4 (13 - 9) porta coach Manojlovic a chiamare un timeout ed al rientro in campo la Genea Lanzara si mostra con tutt’ altro piglio piazzando un break importante che chiude i primi trenta minuti di gioco sul 25 – 11. Con il risultato già in cassaforte ampio spazio all’ intera rosa a disposizione nella ripresa: buona la risposta dell’ ala Merola e del pivot Rella, così come ottima è la prestazione corale del gruppo che ha visto, poi, Manojlovic, Avallone, Florio e Bellini tra i migliori marcatori della contesa, chiusasi sul 42 – 27 finale.

“I ragazzi sono stati davvero encomiabili – dichiara il Presidente Domenico Sica – le parole sono davvero poche dinanzi a prestazioni del genere. Il gruppo è in costante e continua crescita ed evoluzione e se si pensa che i margini di miglioramenti sono ancora ampi considerando la giovane età, il futuro di questo sodalizio non può che essere roseo. Ciò che mi ha più impressionato è stata la compattezza del gruppo e la voglia di fare bene, adesso coi piedi per terra e con tanta dedizione bisognerà continuare a lavorare per le ultime gare in programma nel mese di Aprile”.

I salernitani tra un mese affronteranno quattro sfide cruciali per la qualificazione alle Finali Nazionali. Martedì 4 Aprile in quel di Chieti recupereranno la gara contro Camerano, non disputatasi a Conversano per gli impegni con la Nazionale Senior di Christian Manojlovic, mentre nel weekend pasquale la Genea gareggerà contro Rubiera, Chiaravalle ed i padroni di casa del Pontinia nella quarta ed ultima fase del campionato nazionale di categoria.

GENEA LANZARA – CARPI 41 : 31

GENEA LANZARA: Manojlovic 16, Merola, Senatore 4, Florio 10, Coppola, Rella 1, Vitiello 1, Avallone 2, Mendo 4, Bellini 3, Cappellari. All: Manojlovic

GENEA LANZARA – MONTEPRANDONE 42 : 27

GENEA LANZARA: Manojlovic 10, Merola 3, Senatore 1, Florio 7, Coppola, Rella 1, Vitiello 4, Avallone 9, Mendo, Bellini 7, Cappellari. All: Manojlovic

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 12, Carpi 12, Camerano 12, Aretusa 10, Monteprandone 10°, Benevento 8, Rubiera 6, Conversano 4, Ragusa 2, Pontinia 2, Chiaravalle 0.

*=1 partita in meno

°=1 partita in più